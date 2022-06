72 ore per capire, ma soprattutto per decidere. Angel Di Maria aspetta dal ritiro dell'Argentina, dove ha già speso parole importanti sul suo futuro. La Juventus incontrerà gli agenti del Fideo, l'ultima volta è stata mercoledì scorso, a Londra. Entrambe hanno rivelato la propria posizione: Angel chiede solo un anno di contratto, la Juve vorrebbe dargliene due o magari abbassare il fisso. Dove si ritroveranno?



IL GIUSTO MEZZO - Come racconta La Gazzetta dello Sport, a metà settimana il Fideo darà una risposta alla Juve e, in un modo o nell’altro, questa storia infinita avrà una svolta. Ogni giorno che passa però la Juve sente di averlo più vicino, anche perché Di Maria ha una proposta dal Benfica, suo vecchio club, ma poco altro a quel livello. La Juve gioca la Champions e offre un campionato più competitivo. A patto che decida presto.