Fra la Juve e Pogba, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l'accordo è blindato, con un contratto triennale con opzione per la quarta stagione e un ingaggio che andrà a toccare i 10 milioni di euro netti (8 di parte fissa e 2 di bonus), oltre a un ruolo da primattore in campo e sul versante marketing. I tempi per il ritorno del re sono maturi: la Guinea, le radici, è l'ultima tappa verso Torino, la città nella quale il classe 1993 francese si sente a casa come in nessun altro posto.