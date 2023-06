Sarà l'ultima partita con la maglia della Juventus per Adriene Angel: entrambi sono destinati a lasciare i bianconeri a fine anno, cioè dopo il match di Udine. Ancora qualche dubbio sulla permanenza di Cuadrado.Queste, le parole di Allegri in conferenza: ‘Con i ragazzi parlo ogni giorno, anche con quelli che sono in scadenza. Negli ultimi giorni è successo di tutto, una volta finita la stagione parleremo anche di futuro, di chi rimane e di chi va via. Ora conta tirare fuori l’energia che ci rimane e giocare. La prossima sarà una stagione ancora più importante’.