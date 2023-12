Inter e Juve si stanno contendendo la vetta della classifica settimana dopo settimana. Un botta e risposta continuo in cui per ora, nessuno delle due sta sbagliando. L'Inter, vincendo contro l'Udinese è tornata prima, con i bianconeri dietro di due punti. Settimana prossima sarà uno snodo importante, soprattutto per lo "scudettino d'inverno". La Juve infatti giocherà in trasferta contro il Genoa Venerdì e vincendo metterebbe tanta pressione all'Inter, che deve giocare all'Olimpico con la Lazio. Potrebbe essere l'ultima occasione per i bianconeri di superare l'Inter prima del girone di ritorno. Dopo infatti, Inzaghi sfiderà Lecce, Genoa e Verona, partite sulla carta più semplici.