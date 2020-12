3









Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve potrebbe riabbracciare a Torino una vecchia conoscenza: si tratta di Fernando Llorente, in uscita - gratuita - dal Napoli dopo essere stato messo fuori rosa dal club di De Laurentiis. L'attaccante sta infatti cercando una nuova meta, si era parlato di Sampdoria ma non si è concretizzato l'interesse di Ferrero. L'idea? Quella di trasferirsi a Torino: ritroverebbe l'amico Alvaro Morata, ma soprattutto Andrea Pirlo. Con il quale, ai tempi della Juve di Conte, il rapporto è stato splendido. UOMO SPOGLIATOIO - Ecco perché sarebbe un'idea sensata, per TS: perché Fernando potrebbe essere l'uomo spogliatoio che potrebbe aiutare tanti compagni senza pretesa di un posto in campo. Anche al Tottenham ha svolto questo compito, poi rivelatosi fondamentale per il raggiungimento della finale di Champions League. Al momento, nessuna conferma su una possibile trattativa. Il quotidiano, infatti, sottolinea l'idea ma non parla di 'esecuzione'.