Vestire i panni dinon dev'essere una passeggiata. La Juventus lo ha acquistato, nemmeno 20enne, il 2 gennaio 2020 dall'Atalanta, versando: adesso però il suo cartellino si è nettamente svalutato e una sua cessione comporterebbe una minusvalenza notevole. Non per questo non sarebbe sacrificabile: ma l'infortunio dipotrebbe riabilitarlo.- Servono spalle larghe per giocare nelle due Juventus che, dopo 9 anni di fila, si ritrovano lontano dai vertici. Se si hanno solamente 20 anni, poi, la situazione diventa ancora più complicata.non ha mai convinto in questa stagione: tanto talento ma tanta discontinuità. I troppi momenti di assenza nelle partite l'hanno pian piano confinato in panchina, da dove si è alzato solo per ragioni di turnover o di infermeria. L'infortunio di, però, potrebbe costringerea puntare su di lui: insomma, non proprio un'iniezione di fiducia, quanto una pacca sulla spalla prima di entrare in campo, con la consapevolezza - e forse la speranza - che peggio di così la situazione non possa andare.Se non è l'ultima occasione, poco ci manca. Forse è esagerato dirlo per un giocatore di 21 anni come Dejan Kulusevski, ma l'infortunio di Federico Chiesa, che terrà fuori il nazionale italiano fino a dopo la sosta natalizia, per lo svedese rappresenta davvero l'ultima spiaggia per dimostrare di poter essere 'da Juventus'.Come riassunto da, Kulusevski in questa stagione ha messo insieme, quella decisiva nella vittoria contro lo Zenit in Russia. Troppo poco per uno che è stato pagato quasi 45 milioni di euro, bonus compresi. Il problema è che non è decollato né conné con. Adesso avrà almeno 6 chance prima di far capire di che pasta è fatto:. Senza Chiesa, fino a metà dicembre, toccherà a lui.Se non dovesse convincere, per lui si aprirebbero le porte della cessione. Ma c'è anche la possibilità che venga sacrificato comunque per riuscire a prendere: Kulusevski piace all'e aldell'ex ds bianconero Fabio Paratici. Il problema? Una pesante minusvalenza (che di questi tempi...).