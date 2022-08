Ultima chiamata per Memphis, lanon può più aspettare. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, alle attuali condizioni sarà Arekil rinforzo per l'attacco bianconero, per quanto l'olandese - per ammissione dello stesso Pavel- fosse stato individuato come il profilo ideale per questa fase. L'intesa era stata trovata (così come quella del giocatore con ilper la risoluzione), ma in pochi giorni le cose sono cambiate: come se non fosse bastata la rottura tra il Manchester United e Adrien, a complicare ulteriormente l'operazione si sono aggiunti i rilanci di Depay sulla durata del contratto (tre e non due anni) e la richiesta complessiva per l'ingaggio, che con i bonus ha sfiorato il tetto dei 10 milioni di euro.- Ma il tempo, intanto, scorre inesorabile. Alla chiusura del mercato manca solo una settimana e la Juve non può rischiare di rimanere a bocca asciutta, motivo per cui ha lanciato a Depay una sorta di: il treno sta partendo, è il momento di salire (tradotto, di tornare sui propri passi ridimensionando in maniera decisa le pretese economiche). O, in alternativa, di cedere il posto a un altro passeggero.