Domani sera allo Stadio Olimpico di Roma, con fischio d'inizio alle 21:00, la Juventus affronterà l'Inter nella finale di Coppa Italia Frecciarossa.



Ecco l'elenco dei bianconeri, in partenza per la Capitale, a disposizione di Mister Allegri per la sfida contro i nerazzurri. Torna Locatelli, con lui anche il rientro di Nicolussi Caviglia dopo i tantissimi problemi di salute. Out De Sciglio, squalificato. Confermata l'assenza di McKennie, oltre a quelle dei lungodegenti Chiesa e Kaio Jorge.



PORTIERI - Szczesny, Pinsoglio, Perin.



DIFENSORI - Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.



CENTROCAMPISTI - Arthur, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Zakaria, Nicolussi Caviglia, Miretti.



ATTACCANTI - Vlahovic, Morata, Dybala, Kean, Ake.