Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo, in scena questa sera (h. 21) all'Allianz Stadium. Torna Alex Sandro, guarito dal Covid, out invece Bernardeschi e Chiellini. Fuori anche Kean, squalificato.



Ecco l'elenco completo:



PORTIERI - Szczesny, Pinsoglio, Perin



DIFENSORI - De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani



CENTROCAMPISTI - Arthur, McKennie, Rabiot, Locatelli, Zakaria



ATTACCANTI - Vlahovic, Morata, Dybala, Jaio Jorge, Aké, Soulé.