Andrea, allenatore della Juventus, dirama la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro il Genoa, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Novità, dall'U23. Out invece Chiesa, McKennie, Alex Sandro, Cuadrado, De Ligt e Dybala.Eccoli tutti:Szczesny, Pinsoglio, Buffon; Chiellini, Danilo, Bonucci, Demiral, Dragusin, Frabotta, Wesley; Arthur, Ramsey, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Capellini, Ranocchia; Ronaldo, Morata, Rafia, Felix Correia.