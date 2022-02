1









Ci sono Miretti, Aké e Soulé, come confermato da Allegri in conferenza stampa. Ma per Empoli non partono in 8: Chiellini, Rugani, Alex Sandro, Bernardeschi, McKennie, Dybala, Chiesa e Kaio Jorge. Tutti infortunati.



Ecco i convocati per Empoli-Juve.



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.



Difensori: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Pellegrini, Bonucci.



Centrocampisti: Arthur, Rabiot, Locatelli, Zakaria, Miretti.



Attaccanti: Vlahovic, Morata, Kean, Aké e Soulé.