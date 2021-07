I tifosi della Juventus erano in attesa di sapere in che giorni esatti e a che ora i bianconeri di mister Allegri avrebbero cominciato il nuovo campionato. Ed ecco arrivare in questo momento la comunicazione ufficiale da parte della Lega sui primi due atti della Serie A 2021-2022!

La gara della prima giornata, sul campo dell'Udinese, si disputerà domenica 22 agosto alle 18:30.

La sfida della seconda giornata, debutto casalingo contro l'Empoli, avrà invece luogo sabato 28 agosto alle 20:45

Entrambi i match saranno visibili soltanto su Dazn