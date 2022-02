26/02/2022 alle ore 18.00: Empoli-Juventus. Visibile su DAZN.

06/03/2022 alle ore 18.00: Juventus-Spezia. Visibile su DAZN.

In campo il. Soprattutto, per un paio di volte non sarà in prima serata. La Juve ha ricevuto la comunicazione sulle date e gli orari delle giornate di Serie A numero. La prima? Una bella trasferta ad Empoli, anche per vendicare il ko dell'andata; la seconda è invece la sfida interna con lo Spezia, da disputare di domenica