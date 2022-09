Deniscontinuerà la sua stagione in, con la maglia del Chelsea. Il centrocampista svizzero, approdato in bianconero nel gennaio 2022, si trasferisce ai Blues in prestito e saluta la Juventus dopo 15 presenze e un gol, segnato proprio nella gara d’esordio contro l’Hellas Verona all’Allianz Stadium.Undici gettoni in Serie A (di cui due nella stagione in corso), tre in Coppa Italia e uno in Champions League: in ogni apparizione Zak ha sempre dato tutto, mettendo in campo grinta e voglia di non mollare mai.Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Chelsea Football Club Ltd per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Lemi Zakaria Lako Lado a fronte di un corrispettivo di € 3,0 milioni, oltre a premi per fino ad un massimo di € 1,0 milione al verificarsi di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte del Chelsea di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore;Gli oneri accessori, comprensivi della quota relativa al contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA, ammontano ad un importo massimo del 5% calcolato sul valore totale dell’intera operazione.