Tanto se ne è parlato nelle ultime settimane, pure in chiave mercato, soprattutto dopo la partita disputata contro il Genoa in Coppa Italia. L'esterno brasiliano Wesley, messosi in evidenza nella Juventus Under 23, è passato al Sion in prestito fino a fine stagione. L'ha appena annunciato sul suo sito ufficiale il club svizzero, allenato da Fabio Grosso, uno che di giovani bianconeri se ne intende: ha allenato la Primavera e attualmente nel suo Sion giocano altri due giocatori di orbita Juve, il difensore Nikita Vlasenko e il fantasista Luca Clemenza.