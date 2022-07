Non chiamatelo più DV7. No, ora Dusan Vlahovic ha cambiato strada e ha intrapreso quella del numero 9 per eccellenza, la cifra del centravanti. L'aveva già detto a gennaio, in sede di presentazione: "Ho scelto il 7 perché è il numero più vicino al 9". Appena si è liberato per l'addio di Morata, ecco la decisione: torna alle origini da prima punta, da goleador. Come il compito che ha in maglia bianconera, del resto. SORPRESA CHIESA - Chi si aspettava di vedere Di Maria con la maglia numero 7, rimarrà deluso. Ma solo per un po'. L'eredità di Cristiano Ronaldo è finita sulle spalle di Federico Chiesa, il sostituto naturale, in campo e non solo. Chiesa vestirà dunque la numero Sette, passata anche sulle spalle di Cuadrado, che conserva la maglia numero 11. Quale prenderà, allora, il Fideo? Occhio alla sorpresa, ma non sarà la 10: quella sembra destinata sempre più a Paul Pogba (la 6 resta a Danilo). E la 22 sarebbe teoricamente libera per Zaniolo...