Alla fine la telenovela ha avuto la parola fine: Sami Khedira non è più un giocatore della Juventus, ma è passato all'Hertha Berlino firmando un contratto di due anni e mezzo dopo aver rescisso col club bianconero! La Juventus risparmia così 6 milioni di euro nel monte ingaggi.



Queste le parole del centrocampista: "L'Hertha ha fatto di tutto per aiutarmi e mi offre l'opportunità di tornare in Bundesliga. Ne sono grato e sinceramente non vedo l'ora che arrivi il momento di essere in campo con questa maglia. Mi sento molto bene fisicamente e vorrei aiutare la squadra con l'esperienza che ho acquisito negli ultimi anni e portare l'Hertha a un maggiore successo sportivo". PARLA IL DS - Arne Friedrich, ds dell'Hertha, commenta: "Con Sami Khedira troviamo un top player che negli ultimi anni è stato sotto contratto con i migliori club europei e che ci aiuterà immediatamente con la sua esperienza dalle sue partite in Champions League, Serie A, Liga e anche con la nazionale ai Mondiali ed Europei. Conosco le sue qualità di leadership e sono quindi molto felice che ora lo abbiamo sotto contratto con l'Hertha".