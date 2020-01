Ora è ufficiale. La Juventus ha piazzato un altro colpo in uscita. Si tratta dell' ex terzino della Primavera bianconera, Bandeira Da Fonseca. Il difensore classe 2001, secondo quanto riportato da Tmw, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto all''Amiens, club che milita in Ligue 1.



Il difensore portoghese della Primavera ha collezionato 15 presenze stagionali con la squadra di Lamberto Zauli. In questa stagione ha esordito anche nel campionato di Serie C con la Juventus Under 23 del tecnico Fabio Pecchia.