Con una nota diffusa sui social, la Juventus ha ufficializzato la positività al Covid 19 di Marco Storari: "Il Professionals Talent Development Marco Storari è risultato positivo al Covid-19". Quella di Storari è la seconda positività emersa all'interno della Juventus dopo quella del giocatore della Juve Under 23 Filippo Ranocchia, annunciata sempre oggi attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della società bianconera. Dal suo ritorno a Torino, dopo la carriera di portiere, Storari si occupa della crescita e dello sviluppo dei giovani calciatori impegnati in Under 23 e Primavera.