The King of Beers e la regina del calcio italiano, insieme! Così la Juventus ha annunciato la sua nuova partnership, l’accordo con Bud, "marchio globale di Anheuser-Busch InBev (AB InBev), che porterà la celeberrima lager americana a essere partner del Club, in qualità di Official Beer, per le prossime tre stagioni".



"Bud, da anni vicina al mondo del calcio, - spiega il comunicato - si unisce quindi alla Juve, con cui lavorerà su attivazioni digitali, utilizzando la sua visual identity nelle proprie campagne e sviluppando assieme nel futuro prossimo innovativi progetti speciali". Giorgio Ricci, Juventus Chief Revenue Officer, ha detto: «Siamo felici di accogliere Bud tra i nostri partner in qualità di Official Beer. La globalità del suo marchio è stata spesso espressa negli ultimi anni attraverso campagne pubblicitarie che sono ancora nella memoria di tutti o con la spettacolarizzazione di alcuni dei più grandi eventi, tra cui il Super Bowl e la Coppa del Mondo di Calcio. Quest’attenzione all’Entertainment sarà centrale nella partnership che ci legherà per le prossime Stagioni».



«Bud, The King of Beers, si unisce a una leggenda del calcio e diventa oggi la birra ufficiale della Juventus. Sono entusiasta della partnership tra queste due icone mondiali di eccellenza. Così come lo sport, la birra unisce le persone da migliaia di anni e non vediamo l’ora di poter celebrare le prossime vittorie della Juventus insieme alla squadra e a tutti i suoi tifosi», ha replicato Benoit Bronckart, Amministratore Delegato di AB InBev Italia.