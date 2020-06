La Fiorentina che affronterà la Lazio sarà rimaneggiata: il giudice sportivo ha infatti squalificato Martin Caceres per due giornate, per una invece Federico Chiesa e l’allenatore Iachini. Una giornata anche per Danilo, difensore della Juve, espulso ieri a Bologna: ora Sarri dovrà inventarsi un nuovo terzino sinistro, dato anche l'infortunio di De Sciglio.



Caceres è stato squalificato per espressione blasfema: “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al 25° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, proferito un'espressione blasfema mentre abbandonava il terreno di giuoco”.