L'Ado Den Haag, squadra di Eredivisie gemellata con la Juventus, ha ufficializzato l'arrivo in prestito secco proprio dai bianconeri di Dario Del Fabro. Altra avventura lontano dall'Italia per il 25enne difensore sardo, legato alla Vecchia Signora da un contratto fino al 2023: l'anno scorso ha ben figurato nel campionato scozzese, nel Kilmarnock. La Juve lo prelevò dal Cagliari tre anni fa, girandolo poi in prestito alla Novara e alla Cremonese prima di farlo viaggiare per l'Europa. Queste le prime parole di Del Fabro: "Non vedo l'ora di intraprendere questa nuova avventura. Sono pronto ad aiutare la squadra con la mia esperienza internazionale e le mie capacità tattiche".