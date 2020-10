Autostrade spianate tra Torino e Monza. Ieri Nicola Mosti è arrivato alla Juventus dal club di Berlusconi, e oggi un giovane difensore effettua il percorso inverso. Il 19enne Gabriele Boloca, rumeno cresciuto in Italia, passa ufficialmente in prestito al Monza. Dopo aver effettuato la trafila giovanile in bianconero, la scorsa stagione ha giocato nella Primavera del Bologna. Quest'estate è tornato alla Juve per essere aggregato al'Under 23, ma ora andrà a innervare le fila della Primavera del Monza, una società molto ambiziosa che spera di ritrovare il mondo della Serie A quanto prima.