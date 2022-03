Dopo due giorni di riposo concessi da Mister Allegri la Juve è tornata in campo oggi, al Training Center, per cominciare a preparare la grande sfida di domenica contro l’Inter. Il gruppo si è ritrovato nel pomeriggio, per lavorare su esercitazioni dedicate al possesso della palla, e conclusioni in porta dopo le combinazioni di gioco. Come si legge nel comunicato ufficiale del club bianconero, da segnalare c'è anche la presenza di Juan Cuadrado, rientrato in anticipo dagli impegni con la sua Nazionale.