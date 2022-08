Colpo in prospettiva per il. Il club toscano ha infatti comunicato l'arrivo in prestito dalladi, giovane terzino destro, classe 2005, che i bianconeri avevano prelevato nell'estate 2021 dal Nancy per poi aggregarlo all'Under 17. Con la nuova maglia, il giocatore militerà nella formazione, dove certamente potrà maturare ulteriore esperienza.