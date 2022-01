Mattia Del Favero torna alla Juve. Il portiere fiorentino classe 1998 ha infatti risolto ufficialmente il prestito con il Cosenza, club di Serie B con cui non ha collezionato nessuna presenza a causa di un infortunio patito a inizio stagione che non gli ha consentito di scendere in campo. "La Società augura al ragazzo le migliori fortune umane e professionali", si legge sul sito ufficiale del club calabrese. Saranno i bianconeri, ora, a decidere il suo futuro.