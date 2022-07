Albian Hajdari in prestito per una stagione al @FCLugano1908



In bocca al lupo! — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) July 8, 2022

Nuova avventura per Albian. Il difensore svizzero classe 2001 di proprietà della, reduce da un'esperienza al Basilea, è stato infatti ceduto in prestito al, dove rimarrà per una stagione. Lo ha reso noto lo stesso club bianconero tramite il profilo Twitter ufficiale.