Ufficiale | Tommaso Galante si trasferisce in prestito alla @Reggiana1919_IT fino a giugno 2024.



In bocca al lupo, Tommaso! pic.twitter.com/shBVyN22VX — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) August 10, 2023

Nuova avventura per Tommaso. L'attaccante classe 2004 di proprietà dellasi è infatti trasferito in prestito alla(squadra neopromossa in Serie B) fino a giugno 2024, come reso noto dallo stesso club bianconero. Guarda il post qui sotto.