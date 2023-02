C'è anche uno juventino tra i giocatori squalificati per il prossimo turno. A renderlo ufficiale, il comunicato del giudice sportivo, che sottolinea come Gleisonsia arrivato infatti alla quinta sanzione, pertanto dovrà assentarsi per la sfida con lo Spezia e tornare direttamente per la gara con il Torino, sua ex squadra.SILVA NASCIMENTO(Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato(Quinta sanzione).