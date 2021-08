Un'altra cessione per la Juventus U23. Il club bianconero ha ufficializzato poco fa un nuovo addio dalla rosa dell'Under 23.andrà in prestito per una stagione all'RFC Seraing, squadra della prima divisione belga. La Juventus, tramite il suo profilo Twitter, lo saluta così: "Dario Del Fabro in prestito per una stagione al Seraing. In bocca al lupo!".