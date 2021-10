UFFICIALE #Under23 | Sekulov rinnova fino al 2025



Congratulazioni, Nikola pic.twitter.com/IRiwia50iZ — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) October 29, 2021

La notizia era già nell'aria, ora è anche ufficiale: Nikolaha rinnovato con lafino al. Il centrocampista classe 2005 non ha patito il salto dalla Primavera all'e sta facendo la differenza nella squadra di mister, che raramente ha fatto a meno di lui. Quest'oggi la firma sul rinnovo di contratto, che lo lega ai bianconeri per altri quattro anni, come annunciato dallo stesso club sul profilo Twitter. E chissà che nel suo futuro non possa esserci anche la Juve dei grandi...