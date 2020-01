Sono le ultime ore del calciomercato invernale e la Juventus sta lavorando molto nel mercato in uscita. Dopo la cessione del giovane terzino portoghese della Primavera, Bandeira, arriva un'altra cessione. Come riportato da TMW, lascia la Juventus anche Nikolai Baden Frederiksen, giovane esterno offensivo classe 2000. In questa parte finale della stagione ha militato nella Juventus U23, dopo che nella prima parte di campionato aveva giocato con la Primavera. Frederiksen passa al Fortuna Sittard, club dell'Eredivisie, con la formula del prestito con diritto di riscatto.