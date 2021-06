La notizia era nell'aria da giorni, oggi è ufficiale: Marco Olivieri passa dalla Juventus al Lecce in prestito, con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo qualora la squadra salentina dovesse centrare la promozione in Serie A nella prossima stagione. ​Olivieri è un attaccante che ha giocato due anni nella Juventus Under 23 e ha pure esordito in prima squadra l'anno scorso grazie a Maurizio Sarri. Nell'ultima stagione ha giocato in prestito all'Empoli, dove ha contribuito alla promozione segnando 5 gol. Vedremo se l'anno prossimo ne festeggerà un'altra. Se così sarà, diventerà un giocatore del Lecce a titolo definitivo.