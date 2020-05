1









"A seguito del DPCM del 17 maggio 2020 recante “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha deliberato di sospendere fino al 14 giugno 2020 tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto sua egida".



Inizia così il comunicato ufficiale apparso sul sito della Juventus, che prosegue: "Juventus continua a monitorare la situazione relativa al Coronavirus (Covid-19) conformandosi alle disposizioni impartite delle Autorità competenti. Pertanto, preso atto dei DPCM e degli altri provvedimenti straordinari ancora in vigore per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, la Società ha adottato una serie di misure di prevenzione che abbracciano tutte le attività del Club.



JUVE MUSEUM - Lo Juventus Museum è temporaneamente chiuso al pubblico. Gli interventi di sanificazione delle superfici dei luoghi di lavoro vengono effettuati con regolarità attraverso l'utilizzo di prodotti disinfettanti a base alcolica od ipoclorito di sodio. SEDE E PULLMAN - È stata infine operata la sanificazione di ogni sede Juventus, dei pullman delle diverse squadre e di ogni indumento utilizzato dagli atleti tramite tintorie industriali.



JUVENTUS STORE - Gli Juventus Store seguiranno un programma di riapertura. La prima città ad alzare le serrande sarà Torino, con la riapertura di tutti gli store (City Center, Megastore e Lingotto) in programma lunedì 18 maggio. Poi, mercoledì 20 maggio sarà il turno dello Store Roma City Center nella Capitale, seguito dallo Store Milano City Center, che riaprirà invece venerdì 22 maggio".



