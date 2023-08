DaLE DATE DELLA RIPRESA - SQUADRA PER SQUADRAPartiamo dall'Under 17 che ha già iniziato la preparazione il 19 luglio e in questa stagione sarà guidata da Claudio Rivalta. Il suo vice sarà Marco Pecorari, il preparatore atletico sarà Samuele Callegaro e il preparatore dei portieri sarà Luca Squinzani.L’Under 16, invece, ripartirà martedì 8 agosto e sarà allenata da Claudio Grauso (vice allenatore Christian Andres Moukhallaleh Kasrin, preparatore atletico Giacomo Schillaci e preparatore dei portieri Davide Di Stefano).Stesso giorno di ritrovo dell'Under 16 anche per l'Under 15. Martedì 8 agosto i nostri bianconeri inizieranno la nuova stagione ancora sotto la guida di Marcello Benesperi. Il suo vice sarà Simone Loria. Eugenio Gastaldi e Riccardo Iaci saranno, rispettivamente, preparatore atletico e preparatore dei portieri.Infine, l'Under 14 tornerà in campo mercoledì 16 agosto e a guidarla ci sarà Andrea Fabio De Martini (vice allenatore Federico Di Benedetto, prepartore atletico Alessandro Giacosa e preparatore dei portieri Silvio Gonella).BUON INIZIO, RAGAZZI!