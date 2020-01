Solo due presenze con il Pescara Primavera per il portiere classe 2002 Razvan Sava, che rientra alla Juventus come ufficializzato dal sito della Lega Calcio. Nazionale romeno Under 17, era arrivato in bianconero nell'estate del 2018 dalla Pro Sesto aggregandosi alla Juve Under 17. Dopo una stagione di rodaggio i bianconeri l'avevano girato in prestito al Pescara dal quale è rientrato con sei mesi d'anticipo.