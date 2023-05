22, 27 luglio, 2 agosto. Segnatevi queste date.Sono quelle in cui si svolgeranno le partite del Soccer Champions Tour 2023, in occasione del quale la Juve tornerà negli Stati Uniti.Ancora Los Angeles, come nel 2022, e poi San Francisco e Orlando, per un tour che vedrà la Juve (dal 21 luglio al 3 agosto) impegnata in California e Florida.IL CALENDARIO COMPLETO22 Luglio: Juventus vs Barcelona @ San Francisco, Levi’s Stadium27 Luglio: Juventus vs Milan @ Los Angeles , Dignity Health Stadium2 Agosto: Juventus vs Real Madrid @ Orlando, Camping World StadiumUSA, We’re coming back!