Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 26 aprile 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate. In riferimento alla partita tra Sassuoloe Juventus, ecco cosa si legge:



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

KYRIAKOPOULOS Georgios (Sassuolo): per avere, al termine della gara, rivolto una critica provocatoria e irrispettosa al Direttore di gara.