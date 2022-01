Confermata la squalifica per una giornata per Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juve salterà la prossima partita di campionato, in casa con il Verona, dovendo scontare un turno di "stop" per l'ammonizione ricevuta domenica sera nella sfida contro il Milan, da diffidato. I gialloblù, da parte loro, non potranno contare su Giovanni Simeone, out per lo stesso motivo, come ufficializzato nel corso della riunione di oggi dal Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'AIA Carlo Moretti.