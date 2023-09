DaUna partnership innovativa, un progetto entusiasmante, una collaborazione che si estende.Juventus e Socios, insieme dal 2018, continueranno la loro partnership per i prossimi anni.Un legame, quello fra Juventus e Socios - piattaforma che conta quasi 2 milioni di utenti in 160 Paesi diversi - che ha da sempre avuto l’innovazione come principio ispiratore: siamo, infatti, stati i primi a lanciare il nostro Fan Token ufficiale, aprendo la strada a decine di club e aziende leader del mercato sportivo a livello mondiale.I Fan Token sono beni digitali collezionabili che offrono ai tifosi un modo nuovo e senza precedenti di connettersi con le loro squadre preferite. Attraverso i Fan Token, i tifosi possono prendere parte alle decisioni che li riguardano votando ai sondaggi, accedere a degli sconti e a delle promozioni speciali e riscattare una vasta gamma di rewards per la loro fedeltà, da prodotti ufficiali firmati, a biglietti per le partite e opportunità VIP uniche nella vita.Cinque anni di collaborazione, che sono stati davvero una svolta per i milioni di tifosi bianconeri, fornendo al contempo una preziosa piattaforma per la Juventus, per espandere il proprio marchio a livello globale e per generare e consolidare un nuovo flusso di entrate. Basti pensare che, durante questo periodo, sono stati effettuati oltre 140 sondaggi attraverso la piattaforma Socios.com - tra i quali i tifosi hanno potuto scegliere il design del pullman della squadra, la canzone della celebrazione del gol, le playlist che accompagnano il riscaldamento pre-gara della squadra, le frasi motivazionali all’interno dello spogliatoio dello Stadium e la rivisitazione del logo per la creazione di una merchandise collection. Sono alcuni esempi delle iniziative che hanno fatto rilevare oltre 400.000 votazioni dei tifosi, che hanno dimostrato il loro impegno partecipando attivamente votando e mostrando il loro amore per il club: tifosi (provenienti da 139 paesi del mondo) di età media molto giovane, se si pensa che oltre il 65% dei possessori di Fan Token della Juventus ha meno di 40 anni e oltre il 30% ha meno di 30 anni.Quasi 1.000 invece i premi bianconeri, tra maglie autografate ed esperienze esclusive, sono stati regalati ai possessori del Fan Token della Juventus attraverso la piattaforma Socios.com.Il nuovo accordo aumenterà il catalogo dei benefit e di esperienza da riscattare a cui i tifosi della Juventus potranno accedere attraverso il Fan Token JUV: attraverso l'app Socios.com si potrà per esempio accedere al Play on The Pitch, ovvero la possibilità di giocare all’Allianz Stadium. In aggiunta per i Fan Token Holder di JUV sarà possibile ottenere: Early Access per la biglietteria per le partite di cartello, sconti sui pernottamenti al J Hotel, per l’accesso al J Museum e per il tour dello Stadium, agevolazioni sulle Memberships e la possibilità di ricevere video messaggi personalizzati dai giocatori.Così Tiziana Di Gioia, CCO di Juventus Football Club, ha dichiarato: «Siamo lieti di poter rafforzare la nostra collaborazione con Socios.com, un partner chiave che ha portato grande valore al Club e ai suoi tifosi negli ultimi cinque anni. Nel 2018 Juventus è stata una delle prime società al mondo a comprendere il potenziale di questa tecnologia e i risultati ci hanno dato ragione. Oggi il nostro Fan Token JUV ci permette di offrire opportunità entusiasmanti ai nostri tifosi su scala globale e, grazie a questo nuovo accordo, amplieremo ancora di più il catalogo di benefici ed esperienze esclusive che saranno disponibili e riscattabili per i possessori del nostro Fan Token».Conferma il fondatore e CEO di Chiliz e Socios.com, Alexandre Dreyfus: «L’estensione di questa partnership è davvero speciale per noi. La Juventus è stata una delle prime organizzazioni sportive a sostenere la nostra visione e a credere nella nostra piattaforma e il primo club al mondo a lanciare il Fan Token. Con la loro audacia hanno aperto una strada che decine di aziende sportive in tutto il mondo hanno seguito e che sta cambiando il gioco per gli appassionati di sport. Siamo entusiasti e orgogliosi di poter fare un nuovo passo avanti del nostro rapporto che ci vedrà offrire ancora più opportunità per i tifosi della Juventus in tutto il mondo e apportare ulteriore valore al Club».