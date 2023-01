Sfuma uno degli obiettivi della, terzino del Lione che resterà in Francia fino al termine della stagione. I bianconeri, che stanno seguendo diversi profili, avevano individuato in Malo Gusto uno dei possibili rinforzi. Come detto da Massimiliano Allegri però, la rosa della Juve dovrebbe rimanere così in questa sessione di mercato, almeno per quanto riguarda i nuovi acquisti.