“L’Eintracht si assicura uno dei più grandi talenti del calcio spagnolo: Fabio Blanco. Per lui contratto fino al 30 giugno 2023 con opzione per il prolungamento”. Con questo tweet apparso sull’account ufficiale del club, l’Eintracht Francoforte annuncia l’acquisto di Fabio Blanco, interessante prospetto del calcio iberico prelevato dal Valencia. Esterno offensivo classe 2004, era stato adocchiato anche dagli uomini di mercato della Juventus, sempre attenti quando c’è da scovare talenti in giro per il mondo.