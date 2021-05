Panchine bollenti in Serie A, in piena fermentazione per una girandola di tecnici che potrebbe investire diverse squadre. Tra queste la Fiorentina, che ha appena annunciato l’ingaggio di Gennaro Gattuso. La pista, in un primo momento congelata per l’interesse nei confronti di Fonseca, ha ripreso quota nelle ultime ore dopo l’addio al Napoli dell'ex Milan, fino al rush finale e all’ufficialità: "Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina". Così il Presidente Rocco Commisso annuncia al popolo viola la guida tecnica della prima squadra a partire dal 1 luglio 2021”. Gattuso era stato accostato anche alla Juventus per l’eventuale dopo Pirlo.