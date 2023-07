Sfuma quello che è stato a lungo un obiettivo di mercato della Juventus. Con un comunicato ufficiale, l'Aston Villa accoglie il difensore Pau Torres:"L'Aston Villa è lieta di annunciare la firma del nazionale spagnolo Pau Torres dal Villarreal. Il 26enne difensore, che ha collezionato 23 presenze con la nazionale, arriva per una cifra non resa nota. Originario del Villarreal, Torres è cresciuto nei ranghi del club della sua città natale ed è diventato un giocatore chiave per la squadra della Liga. Pau ha sollevato l'Europa League nel 2021, sotto la guida di Unai Emery, e ha aiutato il Villarreal a raggiungere le semifinali di Champions League un anno dopo. Il trasferimento è soggetto all'autorizzazione internazionale e all'esito positivo della domanda di visto. Benvenuto Pau!".