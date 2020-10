Era cosa fatta, ora è ufficiale. Ecco il comunicato appena diffuso dalla Juventus:

"Le strade della Juventus e di Daniele Rugani si separano. Il difensore, bianconero dalla stagione 2015/16, dal prossimo anno militerà infatti in prestito per un anno nel Rennes.



Si chiude così una storia, quella fra Daniele e la Signora fatta di vittorie, di crescita, di soddisfazioni reciproche. Con noi Rugani ha vinto tanto, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe.



E senza mai far mancare impegno, educazione, serietà e amore per la maglia.

Sono 101 le sue presenze totali in maglia bianconera, in tutte le competizioni, per 8033 minuti in campo in questi cinque anni, con sette gol messi a segno (curiosità: le reti in campionato, sei, sono arrivate tutte da calcio piazzato, tre da corner e tre da punizione).



Si chiude quindi un lungo cammino insieme, che parte da lontano, lontanissimo: Rugani è infatti bianconero per la prima volta nel 2012/2013, quando milita nella Primavera, e a fine stagione alzerà la Coppa Italia di categoria.



E nel momento in cui una bella storia si conclude, non possiamo che ringraziarti, Daniele, e augurarti tutto il bene per il prosieguo della tua carriera!"