È stato l'affare più movimentato della giornata in casa Juventus: il passaggio di Daniele Rugani dal Rennes a un'altra squadra di Serie A, sempre in prestito dal club bianconero. Prima si è affacciato il Bologna, poi è stato il turno del Parma, ma ad affondare il colpo decisivo è stato il Cagliari, che a un quarto d'ora dalla fine di questo mercato di riparazione ha completato tutte le procedure e ha depositato il contratto del difensore toscano di proprietà della Juve. Rugani, che ha saltato gran parte finora della stagione causa infortunio, può tornare a mettersi in mostra nel campionato italiano, aiutando la squadra di Di Francesco nella corsa alla salvezza.