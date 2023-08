Dal sito Juventus:La carriera di Nicolò Rovella proseguirà a Roma, sponda Lazio. Il centrocampista bianconero, classe 2001, si trasferisce nella Capitale con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto da parte della squadra laziale. Arrivato alla Juve dal Genoa nell’estate del 2022, dopo 3 partite giocate in Serie A con i bianconeri contro Sassuolo, Sampdoria e Roma, Nicolò è passato al Monza, in prestito, dove ha giocato da protagonista la scorsa stagione, scendendo in campo 25 volte e trovando anche la sua prima rete nel massimo campionato italiano. Adesso, per lui, un nuovo inizio. In bocca al lupo per il prosieguo della tua carriera, Nico!