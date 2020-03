Per ora la partita di Champions con il Lione resta regolarmente in programma. Ma per il momento Cristiano Ronaldo rimane in Portogallo. E' questa la notizia del giorno in casa Juve, aspettando sviluppi, come si può capire dal comunicato diffuso in serata dalla società bianconera: "​Cristiano Ronaldo non si è allenato e rimane a Madeira in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso". Si fermano anche Gonzalo Higuain e Rodrigo Bentancur. LA SITUAZIONE - Il fuoriclasse portoghese era rientrato a Madeira lunedì per restare vicino a mamma Dolores, in ripresa dopo l'ictus che l'aveva colpita la scorsa settimana, e festeggiare il compleanno della sorella. Ma anche per accompagnare il resto della famiglia, Georgina e i bambini, che in ogni caso non lo avrebbero seguito a Torino in questi giorni. Dopo il lunedì di riposo, già martedì aveva ottenuto un giorno supplementare di permesso per motivi familiare. E oggi è rimasto in Portogallo, concordando con la società bianconera di rimandare ulteriormente il rientro a Torino in attesa di sviluppi durante all'emergenza sanitaria in corso. Sviluppi che possono essere riferiti anche o soprattutto alla decisione definitiva della Uefa: in caso di rinvio della partita con il Lione allora Ronaldo potrebbe restare in Portogallo fino a nuove comunicazioni, in caso di conferma del match di martedì prossimo allora dovrebbe rientrare anche grazie a un permesso straordinario ottenuto per volare in Italia con il suo aereo privato.

DAL CAMPO - Aspettando notizie sul fronte Ronaldo, con nuove valutazioni che verranno effettuate tra Torino e Funchal di giorno in giorno, la Juve ha continuato a lavorare alla Continassa: lavori atletici, tecnici e partitelle. Senza Gonzalo Higuain che ha svolto un lavoro individuale a causa di una lieve contrattura al retto femorale della gamba destra che non dovrebbe destare grosse preoccupazioni in casa Juve. Da segnalare anche lo stop precauzionale durante l'allenamento di Rodrigo Bentancur per un leggero affaticamento alla regione posteriore della coscia sinistra che verrà valutato nelle prossime ore.