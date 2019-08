.@Cristiano Ronaldo sarà presente oggi a #VillarPerosa, ma non parteciperà alla partitella a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro. Nei prossimi giorni svolgerà attività differenziata. pic.twitter.com/eGp2rv6DOa — JuventusFC (@juventusfc) August 14, 2019

a Villar Perosa. Ad annunciarlo è lo stesso club bianconero, che sottolinea come il fenomeno portogheseallo stadio, per salutare le migliaia di tifosi presenti per l'occasione, ma non prenderà parte alla partita. Il motivo è un lieve affaticamento all'adduttore sinistro. Un problema che dovrebbe tenerlo fermo anche per la prossima amichevole di sabato sera, in casa della Triestina, ma non fuori dall'esordio stagionale in campionato, in programma per il prossimo 24 agosto allo stadio Tardini di"Cristiano Ronaldo sarà presente oggi a Villar Perosa, ma non parteciperà alla partitella a causa di un. Nei prossimi giorni svolgerà attività differenziata".