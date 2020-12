Oggi la Fifa ha reso pubblici i nomi di chi si contenderà il premio The Best Fifa nella categoria "miglior giocatore dell'anno". I premi The Best, giunti alla quinta edizione, sono andati a sostituire i vecchi Fifa World Player. Già da due settimane erano noti i candidati: ​Thiago Alcântara, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos , Mohamed Salah, Virgil van Dijk e Cristiano Ronaldo. Da questo gruppo la Fifa ha selezionato i tre finalisti: Ronaldo, Messi, Lewandowsi. L'assegnazione del premio avverrà giovedì prossimo.